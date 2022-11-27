الإطاحة بأربعة عناصر من داعش في ثلاث محافظات

2022/11/27 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأحد، إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش في محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك.

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