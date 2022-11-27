2022/11/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كسر المدير العام السابق لصحة الكرخ جاسب الحجامي، صمته الطويل عقب صدور قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعادة تكليف وابقاء سعد كامل مديرا لصحة الكرخ، الذي تم تنصيبه في زمن حكومة مصطفى الكاظمي بديلا عن المدير السابق جاسب الحجامي.

وقال الحجامي في تدوينة مطولة على حسابه في فيسبوك، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "بعد عام كامل من التعسف و سوء استعمال السلطة و الارهاب الاداري والسياسي من داخل وزارة الصحة ومن خارجها اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها التمييزي وصادقت على القرار المتضمن الغاء امر نقلي من دائرة صحة بغداد-الكرخ".

واضاف: "ان شاء الله سيعقب ذلك رفع دعوى قضائية بحق من اساءوا استعمال السلطة ومارسوا الارهاب الاداري بكل صوره بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الوزارات العراقية"، مبينا: "انني اذ التزمت الصمت كل هذه المدة حفاظا على عمل الوزارة و عدم حصول الارباك في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فقد جاء الوقت المناسب للخروج عن هذا الصمت والحديث عن كل ما جرى في الفترة الماضية اذا بقيت الحياة، واذا لم تبق فكل ذلك مكتوب ومحفوظ عند ناس امناء سيقومون بنشره بكل امانة".

وطالب الحجامي من "رئيس الوزراء السوداني بان يفتح تحقيقا تقوم به لجنة مهنية محايدة للوقوف على الحقائق".

وجاء تعليق الحجامي، بعد 4 ايام من صدور قرار السوداني باعادة تكليف سعد كامل مديرا لصحة الكرخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعادة تكليف بديله.. المدير السابق لصحة الكرخ يكسر صمته الطويل ويتعهد بـ"فضح" الحقائق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعادة تكليف بديله.. المدير السابق لصحة الكرخ يكسر صمته الطويل ويتعهد بـ"فضح" الحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).