الديوانية تحدد سببين لهجرة الفلاح نحو المركز

2022/11/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية، اليوم الأحد، أن هجرة الفلاحين إلى المدينة تسببت بارتفاع نسبة البطالة في المحافظة.

وقال المحافظ زهير الشعلان لـ(بغداد اليوم) إن "هناك توجه من الحكومة الاتحادية لدعم مزارعي المحافظة بالتحول من الري القديم إلى الري الحديث بواسطة المرشات التي ستجهز إلى المزارعين من وزارة الزراعة".

وتابع الشعلان أن "هناك توجه لزيادة الرقع الزراعية لتكون الخطة الزراعية اكثر من مليوني دونم من الحنطة والشعير".

وعزا "أسباب هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة إلى ارتفاع نسبة البطالة، وعدم وجود الدعم الذي تسبب بالبحث عن الوظائف بالمركز".

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