2022/11/27 | 19:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XnAaBAYLxgA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السعودية تدعو العراق لحضور القمة العربية - الصينية وملفات اخرى في نشرة الــ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السعودية تدعو العراق لحضور القمة العربية - الصينية وملفات اخرى في نشرة الــ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).