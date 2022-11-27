وزير العمل: تشغيل العاطلين يقع على عاتق الجميع

2022/11/27 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: الجميع يتحمل مسؤولية ايجاد فرص عمل وتقديم خطط وبرامج لتقليل اعداد العاطلين ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم للوزارة ودوائرها يوم الاحد الموافق 27-11-2022 لمناقشة المواضيع المطروحة ضمن جدول الاعمال.وقال السيد الوزير ان مسؤولية ايجاد فرص عمل يتحملها الجميع بدءا من مسؤولي الوزارة دون […]

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