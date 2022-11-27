اتحاد الكرة يتعاقد مع شركة لإدارة وتنظيم خليجي 25

2022/11/27 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرَمَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القَدم، اليوم الأحد، عقداً مع شَركةِ لوريال لإدارةِ وتنظيمِ خليجي ٢٥ في البصرة.وقال الاتحاد في بيان “وقعَ رئيسُ الاتحاد “عدنان درجال” العقدَ مع مُديرِ الشَركة “كريستوس بالاكيس”، بحُضورِ وزير الشَباب والرياضةِ رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة احمد المبرقع.واضاف البيان “يسعَى الاتحادُ من وراء التعاقُدِ مع شَركةِ لوريال إلى إظهارِ خليجي ٢٥ بصورةٍ مُميزةٍ تعكسُ براعةَ العراقيين في تَضييفِ هذا الحدثِ الكبيرِ، والقُدرة الفائقة على استقبالِ المُنتخباتِ الشقيقة بطريقةٍ رائعةٍ وترحابٍ كبيرٍ، مع التأكيدِ على أن تكون بُطولةُ خليجي ٢٥ ناجحةً من جميعِ النواحي الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة”.

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