2022/11/27 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: الاولوية لدى الحكومة بمكافحة الفساد الاداري والمالي هي استرداد الاموال المسروقة المركز الخبري الوطني.

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