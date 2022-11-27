2022/11/27 | 19:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AVWWlB8At8s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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