المغرب يضمن الصعود الى دور 16 في مونديال قطر

2022/11/27 | 19:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- فاز المنتخب المغربي في مبارة شديدة الروعة والقوة على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لاشيء في مونديال قطر اليوم الاحد .والغى الحكم هدفا للمغرب بسبب التسلل في الشوط الاول .وضمن المغرب الصعود الى دور 16 بالرغم من ان له مباراة مقبلة

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