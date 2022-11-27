السوداني يبحث الأوضاع الأمنية مع رئيس إقليم كردستان العراق ويشدد على أهمية تدعيم استقرار المناطق الحدودية

2022/11/27 | 20:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه اليوم الأحد رئيس إقليم كردستان العراق في بغداد على أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار.

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