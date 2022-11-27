بعد تدفق لـ24 ساعة شهدته ديالى.. سيول الحدود تنحسر وتذهب هدرًا

2022/11/27 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم الاحد، بدء انحسار سيول الحدود شرق محافظة ديالى بعد مضي 24 ساعة على تدفقها، فيما أكد انها اهدرت لعدم وجود سدود او خزانات طبيعية ومنخفضات في طريقها ليتم جمع السيول عبرها.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السيول المتدفقة صوب منحدرات حوض النفط قرب الشريط الحدودي العراقي- الايراني بدأت بالانحسار بعد مضي 24 ساعة على تدفقها".

واضاف، أن "السيول لم تكن قوية وفق التوقعات لأن غزارة الامطار كانت دون المتوسط"، لافتا إلى أن "جميع مياه السيول لايمكن خزنها لعدم وجود اي سدود او خزانات في طريق جريانها الممتدة لمسافات طويلة".

واشار الى انه "مع هدر كميات كبيرة من مياه السيول نجدد دعوتنا الى اعادة احياء حلم انشاء سد ترلساق الكبير قرب الحدود العراقية – الايرانية لحصر مياه السيول الموسمية وخلق المثلث الاخضر الممتد لاكثر من 500 الف دونم يمكن ان يخلق نقلة نوعية في الانتاج الزراعي في اراضٍ هي الاكثر خصوبة على مستوى البلاد".

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