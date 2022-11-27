الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل “داعشي” في الانبار

2022/11/27 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أحبطت قوة من الفوج الثاني، المهمات الخاصة باللواء 27 بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، محاولة تسلل أحد إرهابيي "داعـش".

وأوضحت مديرية الإعلام في هيئة الحشد في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن" قوة من الفوج الثاني تمكنت خلال عملية أمنية قامت بها، في محافظة الانبار، من القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي".

وأوضحت أن العنصر المقبوض عليه يدعى (ك.ح.ح)، ومطلوب وفق المادة /4/ ارهاب، أثناء محاولته الدخول الى الانبار.

ونوه البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية والاصولية بحق المقبوض عليه.

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