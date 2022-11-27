2022/11/27 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pm_iSHrrKM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشجع سعودي ينفجر غضبا بوجه مراسل إسرائيلي في قطر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشجع سعودي ينفجر غضبا بوجه مراسل إسرائيلي في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).