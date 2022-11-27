2022/11/27 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، استرداد 182

مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات

الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة

القرن".

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، إن

"الجهات الم

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