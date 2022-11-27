كاس العالم:المغرب يقترب من ثمن النهائي بعد فوز ملحمي على بلجيكا

2022/11/27 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب المغربي على نظيره

البلجيكي (2-0) في المباراة التي جرت

بملعب الثمامة، اليوم الأحد، في الجولة

الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة

بمونديال قطر 2022.

سجل ثنائية الأسود كل من عبد الحميد

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