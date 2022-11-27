شاهد بالفيديو.. بعض طيور الزينة التي تدخل العراق تحمل امراضا تصيب الانسان

2022/11/27 | 20:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mc04veC60m4

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