الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في الانبار

2022/11/27 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن تمكن قطعاتها من احباط محاولة تسلل لداعش في محافظة الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “قوة من الفوج الثاني – المهمات […]

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