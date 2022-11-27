رئيس الجمهورية يؤكد أهمية وضع جدول زمني لإقرار القوانين بمجلس النواب

2022/11/27 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، أهمية وضع جدول زمني لإقرار القوانين بمجلس النواب.وذكر بيان لرئيس الجمهورية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “عبد اللطيف رشيد، استقبل اليوم الأحد في […]

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