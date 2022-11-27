الديوانية :المخدرات تعتقل ٥ من تجار المخدرات وبحوزتهم أسلحة



الديوانية :المخدرات تعتقل ٥ من تجار المخدرات وبحوزتهم أسلحة
2022/11/27 | 20:26 - المصدر: المورد نيوز
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