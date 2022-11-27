باحثون يقومون بإحياء فيروس عمره 48500 عام

2022/11/27 | 20:30 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لدراسة، قام باحثون من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية بإحياء أكثر من عشرة فيروسات من عصور ما قبل التاريخ كانت محصورة سابقًا في أعماق التربة الصقيعية في سيبيريا.من سبع عينات قديمة من التربة الصقيعية، تمكن العلماء من توثيق 13 فيروسات لم يسبق لها مثيل كانت كامنة، مجمدة في الجليد، لعشرات الآلاف من السنين.[…]

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