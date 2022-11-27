2022/11/27 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عاش جميل الجبوري (53 عاما) طوال حياته في قريته المسحك الواقعة...

ظهرت المقالة سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق أولاً على المسلة.

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