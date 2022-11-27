السفارة السويدية لدى بغداد.. ندعم منظمات نسوية عراقية

2022/11/27 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العنف المنزلي في العراق متعلق بالغيرة والسيطرة على الفتيات بشكل عام.

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