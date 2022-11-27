عز الدين أوناحي يتحدّث لـ CNN بالعربية عن فوز المغرب وإيقاف البلجيكي دي بروين

2022/11/27 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل، في ثاني مبارياته ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

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