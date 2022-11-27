الحكيم يعلق على ظهور السوداني برفقة جزء من الأموال المستردة

2022/11/27 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، دعمه لإجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد.

وقال الحكيم في بيان، “نعلن دعمنا الكامل لإجراءات الحكومة الموقرة وتشكيلات مكافحة الفساد وآخرها ما أعلن عنه رئيس الوزراء باسترداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”.

وأضاف الحكيم، “إننا إذ نثمن هذه الخطوة فإننا نحث الجهات المعنية على استكمال جهود استرجاع الأموال المنهوبة وإصدار أحكام قضائية بحق الفاسدين والمتعاونين معهم وفق القانون وأن لا يبقى كل من سولت له نفسه الأثيمة المساس بحقوق الشعب بعيدا عن متناول العدالة”.

هذا وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من الأحد، عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي ، “تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”، مبيناً أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”.

وأضاف، أن “هناك لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية”، مؤكداً أن “اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات”.

وأشار السوداني، إلى أن “هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات”، مستطرداً بالقول “سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.

وتابع “لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات”، موضحاً أن “اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار”.

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