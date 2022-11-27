الطيران المدني: توجيه بتأهيل صالة نينوى بمطار بغداد خلال 30 يوماً

2022/11/27 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، عن توجيه صدر بتأهيل صالة نينوى خلال مدة ثلاثين يوماً، مؤكدة قرب افتتاح صالة سامراء بعد تأهيلها بالتعاون مع محافظة بغداد.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد كاظم الديوان، للوكالة الرسمية، إن “رئيس سلطة الطيران المدني، عماد الأسدي، وجه بالعمل على تأهيل صالة نينوى خلال مدة ثلاثين يوما ليتم افتتاحها”.وأشار إلى، أن “هنالك رحلة تجريبية حدثت يوم أمس في صالة سامراء، بعد أن كانت مغلقة منذ عام 1990″، مؤكداً أنه “تم تأهيل صالة سامراء بالتعاون مع محافظة بغداد وسيتم افتتاحها خلال وقت قريب”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بضرورة الاهتمام بصالات المسافرين في مطار بغداد الدولي والمطارات الأخرى.

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