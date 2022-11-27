رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الموارد المائية ملف المياه

2022/11/27 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، في قصر بغداد، وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله، وجرى، خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بمعالجة شحة المياه وتأثيراتها على مجمل الحياة العامة، وأهمية وضع الخطط لمعالجة ما يعانيه العراق من انخفاض في منسوب المياه، والعمل على تطوير قطاع الموارد المائية لمواجهة التغيرات […]

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