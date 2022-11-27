2022/11/27 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاحد، ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة بسبب عدم وجود توازن للقوى في البرلمان.

وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي فقد جزءاً من شرعيته بعد انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان".

وأضاف أن" التيار الصدري يمثل شريحة كبيرة من الشعب العراقي، ونتج عن هذا الانسحاب حصول عدم توازن للقوى السياسية في البرلمان".

وارتأى الرديني أن لانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل لعودة التيار الصدري الى المشهد السياسي واكتمال شرعية البرلمان.

وأوضح مختتماً بضرورة إعطاء الفرصة الكاملة لحكومة السوداني ودعمها في حل المشاكل المستعصية في البلاد ، لأن إجراء الانتخابات يحتاج الى وقت طويل سيتجاوز العام.

وكان ائتلاف النصر مع تيار الحكمة اللذان شكلا تحالف قوى الدولة قد حصلا على مقعدين فقط في الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في تشرين الاول من العام الماضي 2021.

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