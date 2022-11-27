كرواتيا تتغلب على كندا ضمن المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم

2022/11/27 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

قلب منتخب كرواتيا الطاولة على كندا، ليحول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد خليفةالدولي، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

تقدم ألفونسو ديفيز للمنتخب الكندي في الدقيقة 2، فيما سجل رباعية كرواتيا كل من اندريج كراماريتش هدفين (36 و70) وماركو ليفايا(44) ولوفرو ماجر (90+4).

بهذا الفوز، رفع كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر جدول الترتيب بالتساوي مع المغرب، فيما ظل المنتخب الكندي بالمركز الأخير بدون نقاطويودع منافسات المونديال.

البداية جاءت سريعة ومفاجئة من المنتخب الكندي، حيث تمكن بعد دقيقة ونصف فقط من تسجيل العدف الأول عن طريق ألفونسو ديفيز، بعدكرة طولية بدأت من الحارس إلى منتصف الملعب لتنفذ هجمة مرتدة وتصل إلى بوشانان الذي مرر عرضية ممتازة من جهة اليمين، قابلهاديفيز برأسية رائعة في الشباك.

كراماريتش مهاجم كرواتيا، حاول في الدقيقة السادسة تمرير كرة عرضية من الناحية اليمنى لمنتخب بلاده لكنها ارتطمت بالمدافع ميللر لتمرباتجاه الشباك لكن الحارس بوريان نجح في التصدي والإمساك بها على مرتين.

وكان ليفايا مهاجم المنتخب الكرواتي، أمام فرصة لتعديل النتيجة بعدما وصلته الكرة أمام منطقة الستة ياردة، ليحاول تسديدها أثناء سقوطهعلى أرض الملعب، لكن الحارس الكندي أمسك بها بنجاح.

وفي الدقيقة 26، أحرز كراماريتش هدف التعادل لكرواتيا بعد تمريرة مودريتش إلى بروزوفيتش ومن ثم إلى ليفايا الذي مرر كرة رائعةلكراماريتش ليتوغل داخل المنطقة ويطلق تسديدة أرضية في الشباك لكن الحكم ألغاه بداعي وجود حالة تسلل.

ومن تمريرة رائعة من مودريتش بين خطوط المنتخب الكندي، وصلت الكرة إلى كوفاسيتش الذي مررها بدوره إلى ليفايا بجهة اليمين داخلالمنطقة، ليطلق تسديدة صاروخية تألق بوريان وأبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 36، نجح كراماريتش في تسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة ممتازة من بيريسيتش بالناحية اليسرى داخل المنطقة، قابلهاالمهاجم بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وضاعف ليفايا النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 44، بعدما استلم المهاجم تمريرة من يورانوفيتش، في العمق ضرب بها دفاع كندا، ليطلق ليفاياتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء، تسكن يمين الحارس بوريان.

في بداية الشوط الثاني، أنقذ بوريان مرمى منتخب بلاده من فرصة جديدة لكرواتيا، بعد كرة عرضية مررها سوسا لداخل المنطقة لتمر منبيريسيتش ويتمكن الحارس من إبعادها قبل أن يسددها كراماريتش.

وواصل الحارس الكندي تألقه وأنقذ هدف مؤكد من أقدام كراماريتش الذي وصلته الكرة عند علامة الجزاء،ل ليطلق تسديدة قوية يبعدهاالحارس لركنية.

الرد الكندي وصل في الدقيقة 55، بعدما استلم جوناثان ديفيد الكرة وأطلق تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة تألق فيها حارس كرواتياليفاكوفيتش وأبعدها بأطراف أصابعه لركنية.

وضاعف كراماريتش النتيجة لكرواتيا من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 70، فمن كرة مررها بروزوفيتش إلى بيريسيتش في الجانب الأيسر،مرر الأخير كرة عرضية لتمر من أمام الجميع لتصل إلى الجانب الآخر ويقابلها كراماريتش بتسديدة أرضية في الشباك.

في الدقيقة 90، نفذ لاعبوا كرواتيا هجمة مرتدة سريعة بعدة لمسات، وصلت فيها الكرة إلى بروزوفيتش أمام منطقة الجزاء، ليطلق لاعبالوسط تسديدة أرضية لكنها وصلت سهلة لأيدي الحارس الكندي.

ومن خطأ فادح للمدافع الكندي كمال ميللر، أخطأ في إبعاد الكرة لترتطم به ويستلمها أورسيتش الذي انفرد تماما بمرمى بوريان، ويمررهاإلى لوفرو ماجر ليضعها بالشباك بكل سهولة في الدقيقة 90+4.

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