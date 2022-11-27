الحوت الذي يبتلع نزلاءه.. 41 ألف موقوف بينهم نساء بسجن لايستوعب سوى 6 الاف (فيديو)

2022/11/27 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يعد سجن الحوت المركزي في محافظة ذي قار، واحد من أكبر السجون غموضًا ورعبًا، وله من اسمه "الحوت" حصة بالرعب وابتلاع موقوفيه، حيث يكاد لايمر شهر دون تسجيل وفيات في صفوف نزلائه.

السجن الذي لاتتجاوز طاقته الاستيعابية اكثر من 6 الاف نزيل، يضم 40 الف سجين من الرجال وألف امرأة موقوفة، مايعني انه يكدس بداخله اكثر من طاقته الاستيعابية بنحو 600%.

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