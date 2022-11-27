وأخيرا جيش الدولة في كردستان

2022/11/27 | 21:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي بالعودة إلى الجذور نكتشف أن المصاعب والاحتباسات والانتكاسات والمصاعب والمآزق التي شهدها الوطن العراقي، في أغلبها، من صنع شخص واحد تولى قيادة نصف الشعب الكردي بالوراثة الإقطاعية...أكمل القراءة ←

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