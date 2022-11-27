2022/11/27 | 21:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CDeZhvhQmOU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موظفة فككت الحيلة مصطفى سند يكشف كواليس محاولة احتيال وسرقة أموال هائلة من مصرف الرافدين فرع لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موظفة فككت الحيلة مصطفى سند يكشف كواليس محاولة احتيال وسرقة أموال هائلة من مصرف الرافدين فرع لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).