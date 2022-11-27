2022/11/27 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبودي يدعو إلى تعيين الأوائل والعطا يؤكد حسم ملف محاضري التربية أصحاب عقود التعليم ومفوضية الإنتخابات يحتجّون مجدّداً للمطالبة بالتثبيت بغداد – قصي منذر احتج اصحاب العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،المستبعدين من استمارة التثبيت على الملاك الدائم ،امام وزارة المالية ،للمطالبة بصرف حقوقهم المدرجة في قانون الامن الغذائي.[…]

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