2022/11/27 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني والبارزاني يؤكدان التعاون في إستقرار المناطق الحدودية رئيس الوزراء يزور طهران غداً لبحث دوافع تكرار قصف الإقليم بغداد – ابتهال العربي اربيل – فريد حسن بحث رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني ، واقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،في إطار زيارته إلى بغداد للمرة الثانية خلال اسبوع ، التعاون في اعادة استقرار المناطق الحدودية والمشاكل العالقة.[…]

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