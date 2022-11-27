2022/11/27 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تموّل رواتب الموظفين بغداد – ندى شوكت باشرت وزارة المالية ،بإجراءات تمويل رواتب الموظفين في الوزارات والجهات غير المرتبطة لشهر تشرين الثاني الجاري.وقالت الوزيرة طيف سامي في بيان تابعته (الزمان) امس ان (دائرة المحاسبة انجزت جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل الرواتب بإستثناء بعض وحدات الانفاق للدوائر التي لم ترسل كتب طلب تمويل لحد الان)، […]

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