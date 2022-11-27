"يستعدون للمغادرة".. مؤشرات على انسحاب روسي من محطة زابوريجيا

2022/11/27 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، الأحد، إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة (زابوريجيا) الضخمة للطاقة النووية، التي سيطرت عليها في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الغزو.

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