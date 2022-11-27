2022/11/27 | 21:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الفرنسي يعلن توفير مليون يورو لتحسين مراكز حماية المرأة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الفرنسي يعلن توفير مليون يورو لتحسين مراكز حماية المرأة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الفرنسي يعلن توفير مليون يورو لتحسين مراكز حماية المرأة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).