2022/11/27 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيسا مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأحد، على دعم القضاء.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “القاضي زيدان استقبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لفض النزاعات القانونية..زيدان وطالباني يؤكدان بدعم “القضاء” المركز الخبري الوطني.

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