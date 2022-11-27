2022/11/27 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة ، اليوم الأحد، اطلاق خدمة”نظام الوثائق المؤمنة الإلكتروني” بالاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، معلنة إلغاء معاملات صحة الصدور الورقية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تُلغي “صحة الصدور” وتُطلق خدمة “الوثائق المؤمنة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تُلغي “صحة الصدور” وتُطلق خدمة “الوثائق المؤمنة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تُلغي “صحة الصدور” وتُطلق خدمة “الوثائق المؤمنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).