توب 5: احتجاجات غير مسبوقة بالصين.. واعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

2022/11/27 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني بعد دعوتها إلى مقاطعة عالمية لـ"النظام الدموي"، وسقوط طائرة مصرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية، واحتجاجات غير مسبوقة في الصين تطالب بالحرية وتنحي شي جين بينغ، وصولا إلى تعزيز منتخب المغرب حظوظ تأهله للدور الثاني لكأس العالم بعد فوزه على بلجيكا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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