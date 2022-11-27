المالية النيابية تلمح الى جلسة “خاصة” لاقرار موازنة 2023

2022/11/27 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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المح عضو في اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاحد، الى عقد جلسة “خاصة” لاقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”لايوجد وقت محدد لارسال الموازنة الى مجلس النواب”.واضاف “من المفترض ان تصل الموازنة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ليتمكن البرلمان من قرائتها قراءة اولى وثانية قبل ان يدخل عطلته التشريعية”.واوضح كوجر، ان “تأخير الموازنة عن هذا الموعد لن يؤثر وسيدخل مجلس النواب بعطلته التشريعة ويتم عقد جلسة خاصة حال وصول القانون وفقا للدستور”.وكانت اللجنة المالية النيابية، اوضحت أولويات موازنة 2023، وفيما توقعت وصولها إلى البرلمان بداية العام المقبل، رجحت أن تصل قيمتها إلى 150 تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75 دولاراً للبرميل.

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