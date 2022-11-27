الخزانة الأميركية تبحث مع البنك المركزي العراقي مكافحة تمويل الإرهاب

2022/11/27 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك المركزي العراقي، الأحد، إن وفداً من وزارة الخزانة الأميركية أشاد بإجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل اليوم جيسي بيكر، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية والوفد المرافق له.

وأضاف “جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف.



إضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية”.

ونقل البيان عن مخيف قوله إن “البنك المركزي العراقي ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف) بالإضافة إلى اخراجه من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر”.

وأشاد وفد الخزانة الأميركية، وفق البيان بـ”الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف”.

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