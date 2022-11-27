2022/11/27 | 21:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: لم تنخفض معدلات تعاطي الرشوة في العراق، بل تتفاقم في الدوائر...

ظهرت المقالة مواطنون عراقيون يعايشون تجارب مريرة مع الرشوة والابتزاز أولاً على المسلة.

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