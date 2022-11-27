العمل تحدد موعد رفع الحد الأدنى من رواتب العمال إلى 450 ألف دينار

2022/11/27 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، اليوم الأحد، موعد رفع الحد الأدنى من رواتب العمال إلى 450 ألف دينار عراقي.

وقال الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته (بغداد اليوم) إن "جميع العمال مشمولون باعادة النظر في الحد الادنى لرواتبهم".

وأضاف أن "الحد الأدنى لرواتب العمال سيكون 450 الف دينار، بعدما كانت 350 الف دينار مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي".

ووجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في وقت سابق، بإعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العمال والقوانين التي تعمل بها الاتحادات.

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