البنك المركزي يؤكد للخزانة الاميركية

2022/11/27 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، للخزانة الاميركية "التزامه" بالتعليمات الدولية.

وقال إعلام البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف استقبل مساعد نائب وزير الخزانةالأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشةتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة منالمؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف، فضلا عن جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية".

وأكد مخيف بحسب البيان ، أن "البنك المركزي العراقي ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف) بالإضافة إلى اخراجه منقائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر".

من جهة أخرى، أشاد "وفد الخزانة الامريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف".

وكانت الخزانة الاميركية قد اصدرت عقوبات على مجموعة من البنوك العراقية المشاركة في مزاد بيع العملة والمتهمة بتهريب العملة الصعبةمن خلال الاستيرادات الوهمية، الامر الذي دفع البنك المركزي العراقي لايقاف التعامل معها بالدولار استنادا الى عقوبات الخزانة الاميركية.

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