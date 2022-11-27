2022/11/27 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قال البنك المركزي العراقي، الأحد، إن وفداً من وزارة الخزانة الأميركية أشاد بإجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من وزارة الخزانة الأميركية يبحث مع محافظ البنك المركزي العراقي مكافحة تمويل الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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