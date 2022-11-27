محاور العملية العسكرية التركي شمالي سوريا

2022/11/27 | 22:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إعلان تركيا في مرات عدة أن هدف عملياتها العسكرية شمالي سوريا هو إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول حدودها الجنوبية مع كل من سوريا والعراق فإن العملية العسكرية الأخيرة بدت -وفق محللين-

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