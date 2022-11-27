المندلاوي: نجاح حكومة السوداني في استرداد الاموال المنهوبة كان من خلفها البرلمان

2022/11/27 | 22:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر ملاحقة المتورطين.

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