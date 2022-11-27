2022/11/27 | 22:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g64JEdOhoVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رواتب المتعاقدين لا تكفي حتى الاحتياجات اليومية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رواتب المتعاقدين لا تكفي حتى الاحتياجات اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).