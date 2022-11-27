بعد هدف تاريخي.. كرواتيا تضرب كندا برباعية

2022/11/27 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل ألفونسو ديفيز أول هدف لكندا في تاريخ مشاركتها بكأس العالم لكرة القدم، لكن كرواتيا فازت 4-1 ضمن المجموعة السادسة في مونديال قطر، الأحد.

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