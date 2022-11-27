كندا تودع المونديال مبكرًا بعد رباعية كرواتيا

2022/11/27 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الكرواتي على المنتخب الكندي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد خليفة الدولي، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم المٌقامة في قطر.

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